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Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:01
Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli Takımı'na tebrik


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli takımı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla üçüncü tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, millilerimize bundan sonraki spor yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:01
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. muaythai
  3. tebrik

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