Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü'ne taziye telefonu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan trafik kazası sonucu vefat eden taraftarlar için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak, Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar için taziyelerini iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner'den kaza hakkında bilgi alan Kasapoğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu. Bakan Kasapoğlu ayrıca, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından Ankara'ya dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için taziye mesajı yayımladı. Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."​

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