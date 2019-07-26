Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü Beril Böcekler'e tebrik





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) altın madalya kazanan Beril Böcekler'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) Yüzmede 800 metre serbest stil finalinde 8:32:65'lik derecesiyle şampiyona rekorunu kırarak altın madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan Beril Böcekler'i kutluyorum. Daha önce Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte elde ettiği gümüş madalya ile 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli sporcumuz başarısı ile bizleri bir kez daha sevindirdi. Beril Böcekler'e 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edeceği 800 metre serbest stil ve 1500 metre serbest stil yarışlarında başarılar diliyorum."

Beril Böcekler, yüzmede 800 metre serbest stil finalinde 8:32:65'lik derecesiyle şampiyona rekorunu kırarak altın madalya kazanmıştı.