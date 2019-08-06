Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik06 Ağustos 2019 Salı 21:01
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nı birinci tamamlayan milli takımı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"İspanya'da düzenlenen 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak Avrupa şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ederim. Sualtı sporlarında göstermiş olduğumuz başarıların artarak devam etmesini diliyor, milli sporcularımızın bu başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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