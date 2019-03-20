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Bakan Kasapoğlu’ndan milli sporcu Tarhan’a tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10M Havalı Tabanca Genç Kadınlar kategorisinde, gençler Avrupa rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan’ı telefonla arayarak kutladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:48
Bakan Kasapoğlu’ndan milli sporcu Tarhan’a tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10M Havalı Tabanca Genç Kadınlar kategorisinde, gençler Avrupa rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan’ı telefonla arayarak kutladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10M Havalı Tabanca Genç Kadınlar kategorisinde, gençler Avrupa rekorunu da kırarak şampiyon olan Şevval İlayda Tarhan’ı tebrik etti. Tarhan’ı telefonla arayarak şampiyonada gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun kazandığı şampiyonluktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, Tarhan’a başarılarının devamını da diledi.



Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı


Bakan Kasapoğlu ayrıca Şevval İlayda Tarhan’ı bir tebrik mesajı da yayımlayarak kutladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“16-25 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası 10M Havalı Tabanca Genç Kadınlar kategorisinde, Avrupa rekorunu da kırarak altın madalyanın sahibi olan milli sporcumuz Şevval İlayda Tarhan’ı gönülden kutluyorum. Başarısıyla tüm Türkiye’yi gururlandıran Şevval’in önümüzdeki şampiyonalarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum. Şevval İlayda Tarhan’ı n bu başarısında emeği bulunanları da ayrıca tebrik ediyorum.”

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:48
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