0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu'ndan milli maç yorumu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımının Arnavutluk'u 2-0 mağlup etmesiyle ilgili konuştu.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:29
Bakan Kasapoğlu'ndan milli maç yorumu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenmesine ilişkin, "Güzel bir sonuç aldık. Gerçekten maç bizi çok mutlu etti." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Yalıkavak Yelken Kulübü'nde yelkencilerle buluşan Kasapoğlu, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bodrum'da anlamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini, gençler adına çok güzel projeleri konuştuklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten Bodrum'da çok ciddi bir spor potansiyeli var. Biz de gerek yelken gerekse diğer su sporları noktasında bu potansiyeli inşallah çok hızlı şekilde açığa çıkaracağız. Bodrum'dan çok büyük şampiyonlar çıkarmayı hedefliyoruz. Yelkende, diğer su sporlarında ve daha pek çok branşta... Bu projelerin gerçekten çok hızlı bir şekilde hayata geçmesi yönünde AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayımız Tahir Ateş ile de durumu mütalaa ettik. Önümüzdeki günlerde de bu projelerle ilgili somut detayları paylaşacağız."

Kasapoğlu, daha sonra Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübünü ziyaret etti. Gümbet Tesisleri'nde kulüp yetkilileri ve sporcular tarafından çiçeklerle karşılanan Kasapoğlu, sahada bir süre vakit geçirdi. Kasapoğlu, kaleye de şut çekerken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na kulüpte düzenlenen törenle isminin yazılı olduğu Bodrumspor forması ve çeşitli hediyeler verildi.

Kasapoğlu, gençlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirterek, "Onlara ne kadar çok yatırım yaparsak, bunun sonuçlarını da o kadar güzel alacağız. Bodrum'daki amatör spor kulüplerimizle ilgili çalışmaları destekleme çerçevesinde planlar, projeler hazırlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenmesiyle ilgili, "Güzel bir sonuç aldık. Gerçekten maç bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki Avrupa Şampiyonası'na yönelik maçlarımızı çok güzel bir şekilde geçireceğimizi gördük ve mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:29
  1. Bodrum
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözde milliyetçi İP'li aday tahriklere devam ediyor
    1. Sözde milliyetçi İP'li aday tahriklere..
    2. ABD sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü var
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan milli maç yorumu
    4. Quaresma, Sion kıskacında!
    5. UNIWORLDCUP 2019, İstanbul'da..
    6. Yemenli öğrenciler YTB’nin..
    7. Balıkesir’de 75 kişiye Tıbbi ve..
    8. Kadınlar Bursa’yı konuştu
    9. Mehmet Özhaseki konuşuyor - CANLI
    10. Bakan Yardımcısı Uçarmak:..
    11. Muratpaşa’ya engelsiz oyun parkları..
    12. Kemal Kılıçdaroğlu Tez-Koop-İş..
    13. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir..
    14. Ağız kokusu neden olur?
    15. Yıldırım, STK temsilcileri ve iş..
    16. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü..
    17. Türkiye-Yunanistan İş Konseyi..
    18. Kıran: "FATSO’nun ülke genelinde..
    19. Yaşlılar haftası Erzincan’da dolu dolu..
    20. ABD ve Trump ateşle oynuyor! Golan..
    21. Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı..
    22. Van Büyükşehir Belediyesi 50 yeni..
    23. D-100'de feci kaza! Yaralılar var
    24. 6.Karma Fotoğraf Sergisi geliri,..
    25. Halı saha maçından sonra kalp krizi..
    26. Cumhur İttifakı miting alanı doldu,..
    27. Uzun: "Gönüllerin başkanı olacağım"
    28. Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    29. Oğlunu kurtarmak içini boğulan babanın..
    30. Zeynep Sıla Ay’dan Bronz Madalya
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok