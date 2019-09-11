0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:50
Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcularımız, bizleri gururlandırdı. Ringde gösterdikleri başarılı performanslarla madalya kürsüsünde yer alan sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarılarını yarınlara taşımak adına büyük bir emek sarf eden teknik ekibe ve yöneticilere şükranlarımı sunuyorum."

Şampiyonada Büşra Işıldar altın, Sena Erdoğan ve Elanur Sağit gümüş, Mehmet Aydemir ise bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:50
  1. boks
  2. Gençler Avrupa Boks Şampiyonası
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. tebrik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzmanlardan sağlıklı beslenme tavsiyeleri
    1. Uzmanlardan sağlıklı beslenme..
    2. Kreş öğretmenlerine İlkyardım eğitimi
    3. ABD'li komutanlar Akçakale'ye geldi
    4. Selzede vatandaşlara İnegöl esnafından..
    5. Ünal Aysal’a icra şoku
    6. Kaymakam ve başkandan iş birliği..
    7. DAKA İran masasından yeni yayın: şehir..
    8. Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek?..
    9. GAP idaresi ile belediye arasında yeni..
    10. ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle..
    11. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    12. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    13. Bulancak İskelesi’nde intihar
    14. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    15. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    16. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    17. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    18. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    19. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    20. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    21. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    22. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    23. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    24. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    25. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    26. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    27. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    28. TCMB döviz kurları
    29. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    30. Kartal'da market soygunu!
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...