Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcularımız, bizleri gururlandırdı. Ringde gösterdikleri başarılı performanslarla madalya kürsüsünde yer alan sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarılarını yarınlara taşımak adına büyük bir emek sarf eden teknik ekibe ve yöneticilere şükranlarımı sunuyorum." Şampiyonada Büşra Işıldar altın, Sena Erdoğan ve Elanur Sağit gümüş, Mehmet Aydemir ise bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.