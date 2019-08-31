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Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:46
Bakan Kasapoğlu'ndan milli boksörlere tebrik


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2'si altın, 2'si bronz olmak üzere 4 madalya kazanan milli boksörleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 81 kiloda Elif Güneri'yi kutluyorum. Şampiyonada bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Sema Çalışkan'ı da tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli boksörlerimize başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."



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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:46
  1. boks
  2. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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