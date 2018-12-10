Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 25. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli atletleri kutladı.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen 25. Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele eden ve organizasyonu 2 altın ve 3 bronz madalyayla tamamlayan milli atletlerimizi kutluyorum. Şampiyona tarihinde büyük kadınlarda üç kez şampiyonluk elde eden ilk isim olma başarısını göstererek göğsümüzü kabartan Yasemin Can'ın bu tarihi başarısının atletizme gönül veren gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Aynı organizasyonda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran tüm sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."​

