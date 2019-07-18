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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'nın Hengelo kentinde yapılan 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerinde 30.59.20'lik derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçen milli atlet Yasemin Can'ı tebrik etti

18 Temmuz 2019 Perşembe 02:31
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasemin Can'a tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'nın Hengelo kentinde yapılan 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerinde 30.59.20'lik derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçen milli atlet Yasemin Can'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, 5 bin metreden sonra 10 bin metrede de olimpiyat kotası alan milli atlet Yasemin Can için bir tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerinde 30:59.20 koşarak Tokyo 2020 barajını geçen milli atletimiz Yasemin Can'ı kutluyorum. Milli atletimiz 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanarak, bizleri sevindirdi. Milli sporcumuzun olimpiyatlarda da başarılı dereceler elde edeceğine inanıyor, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılım sürecinde mücadele veren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 02:31
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