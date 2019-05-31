Bakan Kasapoğlu’ndan milli atlet Yasemin Can’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig’in İsveç etabında kadınlar 5 bin metre yarışında elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden milli atlet Yasemin Can’ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elmas Lig’in İsveç etabında kadınlar 5 bin metre yarışında elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden milli atlet Yasemin Can’ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılım sürecinde milli sporcularımızdan art arda sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Elmas Lig’in üçüncü etabı olan İsveç’te kadınlar 5 bin metrede yarışan ve olimpiyat barajını geçerek Tokyo 2020’ye katılmaya hak kazanan milli atletimiz Yasemin Can’ı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun olimpiyatlarda da başarılı dereceler elde edeceğine inanıyor, bu kıymetli sonucun kazanılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Tokyo 2020’ye katılım sürecinde mücadele veren bütün sporcularımıza başarılar diliyorum.”