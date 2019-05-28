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Bakan Kasapoğlu'ndan Metin Aşık için baş sağlığı mesajı

28 Mayıs 2019 Salı 22:32
Bakan Kasapoğlu'ndan Metin Aşık için baş sağlığı mesajı


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatı dolayısıyla bir baş sağlığı mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. 1989-1993 yılları arasında Fenerbahçe Kulübü başkanlığı yapan merhum Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, ailesi, dostları ve Fenerbahçe camiasına baş sağlığı dilerim."


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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:32
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Metin Aşık
  5. SÜPERLİG

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