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Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli tekvandoculara moral ziyareti

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Kamplarda bulunmak, sporcularımızın durumlarını gözlemleme, hasbihal etme ve ihtiyaçlarını konuşmak ve onlara moral vermek açısından güzel bir imkan oluyor"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:47
Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli tekvandoculara moral ziyareti


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları için Tokyo Grand Prix yarışmasına hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı'nın kampına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, moral verdi.

İstanbul'da düzenlenen kampta milli sporcularla tek tek ilgilenen Bakan Kasapoğlu, teknik heyetten de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kasapoğlu, imkan buldukça sporcuları kamplarda ziyaret ettiğini belirterek, "Kamplarda bulunmak, sporcularımızın durumlarını gözlemleme, hasbihal etme ve ihtiyaçlarını konuşmak ve onlara moral vermek açısından güzel bir imkan oluyor." dedi.

Her zaman sporcuların yanında olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bugün de tekvandodaki kızlarımızla bir araya geldik. Eylül, ekim ve kasım aylarında müsabakalara katılacaklar. Bu müsabakalara yönelik hazırlıklarını yapıyorlar. 2020'deki Tokyo Olimpiyatları bizim en önemli gündemimiz. Hem o sürece yönelik hem de önümüzdeki müsabakalara yönelik hazırlıklarını konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcuları kamplarda ziyaret etmeye devam edeceğini kaydeden Kasapoğlu, Erkek Milli Takımı'nın da Ankara Eryaman'da çalışmaya başladığını ve 15 gün sürecek kampta bu sporcuları da ilk fırsatta ziyaret edeceğini dile getirdi.

Kasapoğlu, sporcularla sürekli iletişim halinde olacaklarını vurgulayarak, "Sporcularımızla olan irtibatımız, diyaloğumuz, onların ihtiyaçları ve yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanarak bayrağımızı temsil etmelerini güçlü bir şekilde ortaya koymaları açısından devam edecek. Bu süreçte kıymetli sporcularımızla, kıymetli gençlerimizle yarınlara yürüyüşümüze devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:47
  1. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. tekvando
  3. ziyaret

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