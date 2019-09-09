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Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Kadın Golbol Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen uluslararası turnuvada 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na takım halinde ilk kota alma hakkı elde eden Kadın Golbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ederim. Millilerimizin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, Tokyo 2020 sürecinde kota alma müsabakalarında mücadele eden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:50
  1. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. ispanya
  4. Kadın Golbol Milli Takımı
  5. tebrik

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