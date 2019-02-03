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Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübüne ziyaret

03 Şubat 2019 Pazar 16:36
Bakan Kasapoğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübüne ziyaret


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünü (İBB) ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İBB'yi ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, kulüp başkanı Celalettin Deniztoker ile bir araya geldi.

Kasapoğlu'nun Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nın kapanış seremonisinin ardından yaptığı ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Daire Başkanı Selçuk Çebi, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, İBB Gençlik Spor Müdürü Ayhan Kep, 1992 Barcelona Olimpiyatları Şampiyonu Mehmet Akif Pirim de katıldı.

Bakan Kasapoğlu, ziyarette başkan Deniztoker'den İBB ve İstanbul'da yapılan sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı. Buluşmada spora teşvik ve tesisleşme konuları da konuşuldu.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:36
  1. Celalettin Deniztoker
  2. Gençlik ve Spor Bakanı
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü
  5. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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