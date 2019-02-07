0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu'ndan inşası süren stada inceleme

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Biz sporun tabana yayılmasını ve sporun okul öncesi başlayan bir eğitim süreciyle hayat boyu devam eden bir süreç olmasını özellikle önemsiyoruz. Bu noktada ülkemiz genelinde çok ciddi çalışmalarımız var, hızla devam ediyor"

07 Şubat 2019 Perşembe 14:03
Bakan Kasapoğlu'ndan inşası süren stada inceleme


ADANA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz sporun tabana yayılmasını ve sporun okul öncesi başlayan bir eğitim süreciyle hayat boyu devam eden bir süreç olmasını özellikle önemsiyoruz. Bu noktada ülkemiz genelinde çok ciddi çalışmalarımız var, hızla devam ediyor." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile inşaat çalışmaları devam eden Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Yetkilerden bilgi alan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, gerek tesisleşmeyle ilgili gerekse insana olan yatırımla alakalı projelerinin çok daha hızlı şekilde devam edeceğini söyledi.

Adana Stadı'nın çok ileri bir seviyeye geldiğini belirten Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem gençliğimize dair hem de sporun tabana yayılması ve sportif başarıyı önceleyen çok önemli çalışmalarımız var. Gerek tesis yatırımı, gerekse sporcu yetiştirme anlamında önemli çalışmalarımız mevcut. Bugün Adana'da hem tesislerimizi bu vesileyle ziyaret ediyoruz hem de sporcu yetiştirme ve sporun tabana yayılmasıyla ilgili projelerimizin ilerleyişini inceliyoruz. Gerçekten çok önemli projelerimiz var. Örneğin 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi, bugün gördük ki Adana'da da oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunun rakamını daha üst seviyelere çıkartacağız. Biz sporun tabana yayılmasını ve sporun okul öncesi başlayan bir eğitim süreciyle hayat boyu devam eden bir süreç olmasını özellikle önemsiyoruz. Bu noktada ülkemiz genelinde çok ciddi çalışmalarımız var, hızla devam ediyor."


- Hentbol maçını izlediler


Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Serinevler Spor Salonu'nda Çözüm Koleji ve Seyhan Sakarya İlköğretim Okulu arasındaki yıldız kızlar hentbol maçını izledi.

Maçta öğrencilerle beraber tezahürat yapan Kasapoğlu ve Sarıeroğlu, takımlara başarılar diledi.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Seyhan ilçesindeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Merkezdeki öğrencilerle sohbet eden Kasapoğlu, onlara kitap okumaları, spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkezdeki atölyeleri de gezdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:03
  1. Adana
  2. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. spor
  4. Stat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'nin Mardin'de düzenlediği, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü mahiyette sözde marş okunan, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulan aday tanıtım toplantısına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüph
    1. HDP'nin Mardin'de düzenlediği, terör..
    2. AB’nin büyüme tahmini düşürüldü
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan inşası süren..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    5. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali..
    6. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    7. Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA..
    8. FBTV sunucusu kan kanserine yakalandı
    9. CHP'den başörtülü bozkurtlu aday!
    10. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı :..
    11. Ahmet Sula'ya 'yılın sanatçısı' ödülü
    12. Uluslararası Boks Birliği İstanbul'da..
    13. Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e taziye
    14. Reyhanlı 30 yıl sonra sinemaya kavuştu
    15. Bu utanç hepimize yeter de artar bile!
    16. Mansur Yavaş'tan anket açıklaması!
    17. Eski Danıştay üyesine 15 yıla kadar..
    18. Trabzonspor'dan anlamlı ziyaret
    19. AK Partili 3 belediye başkanı istifa..
    20. Kendimize bir de karşıdan bakalım mı?
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...