Bakan Kasapoğlu'ndan genç basketbolculara tebrik



ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olarak önemli bir başarıya imza atan milli takımımızı kutluyorum. Şampiyonanın finalinde İspanya'ya karşı büyük bir mücadele ortaya koyan millilerimiz, parkede sergilediği takım ruhuyla bizleri gururlandırdı. Genç kardeşlerimin ilerleyen yıllarda kazanacakları başarılarla '12 Dev Adam' efsanesini en güzel şekilde yaşatacağına yürekten inanıyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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