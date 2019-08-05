0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu'ndan genç basketbolculara tebrik

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:23
Bakan Kasapoğlu'ndan genç basketbolculara tebrik


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımı kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olarak önemli bir başarıya imza atan milli takımımızı kutluyorum. Şampiyonanın finalinde İspanya'ya karşı büyük bir mücadele ortaya koyan millilerimiz, parkede sergilediği takım ruhuyla bizleri gururlandırdı. Genç kardeşlerimin ilerleyen yıllarda kazanacakları başarılarla '12 Dev Adam' efsanesini en güzel şekilde yaşatacağına yürekten inanıyor, başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:23
  1. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
  2. Basketbol
  3. Gençlik ve Spor Bakanı
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi köye çıkmaması için uyarmış
    1. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    2. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    3. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    4. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    5. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    6. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    7. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    8. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    9. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    10. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    11. Hava Harp Okulundaki darbe..
    12. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    13. Merkez Bankası:"Finansal istikrarın..
    14. Asya borsaları
    15. MB, yabancı para zorunlu karşılık..
    16. WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor!
    17. Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır
    18. Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa..
    19. GÜNCELLEME- Libya'da Hafter..
    20. CHP'li Belediye başkanı özel şoförünü..
    21. Avrupa borsaları
    22. Hobi bahçeleri Büyükçekmeceli..
    23. Modern pentatlonda Avrupa'da kota..
    24. Konya'da otomobil kanala düştü: 1 ölü
    25. CHP ve HDP’li belediyeler 2 bin..
    26. Giresunlu karı-koca trafik kazasında..
    27. Sincan Belediyesinden dev arsa yatırımı
    28. Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk..
    29. F1 ve Moto GP’de heyecan zirve yaptı
    30. Dünyanın yüzde 56'sı internet kullanıyor
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz