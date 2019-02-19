Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Fikret Ünlü için taziye mesajı19 Şubat 2019 Salı 10:36
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şunları kaydetti:
"56 ve 57. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, 1978-1979 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Sayın Fikret Ünlü'nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Fikret Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
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