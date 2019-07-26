Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik



İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) altıncı gününde, 2 altın ve 4 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı. Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15'incisi düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2019) sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. EYOF 2019'un altıncı gününde yüzmede 1 altın ve 2 bronz, judoda 1 altın, atletizmde ise 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın performansı bizlere gelecek adına ümit veriyor. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyorum."



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