Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik25 Temmuz 2019 Perşembe 22:21
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı.
Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15'incisi düzenlenen organizasyonda madalya kazanan sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
''Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin beşinci gününde 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan sporcularımızı kutluyor, müsabakaları devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum.''
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