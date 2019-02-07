Bakan Kasapoğlu'ndan esnaf ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'da esnafı ziyaret ederek yerel seçim için destek istedi

ADANA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'da esnafı ziyaret ederek, vatandaşlara tatlı dağıttı. Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Vali Mahmut Demirtaş ile Çakmak Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Buradaki iş yerlerini tek tek gezerek, hayırlı işler dileğinde bulunan Kasapoğlu, beraberindeki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı MHP'li Hüseyin Sözlü ile AK Parti Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni için destek istedi. Kasapoğlu, cadde üzerinde yer alan bir tatlıcıya giderek, burada pişirdiği tatlıları vatandaşlara dağıttı. Esnaf ziyareti sırasında Hüseyin Sözlü, Bakan Kasapoğlu'na yüzük hediye etti.

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