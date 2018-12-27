Bakan Kasapoğlu'ndan Erdoğan Dulda için taziye mesajı





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Atatürk Koşusu'nda fenalaşarak hayatını kaybeden Erdoğan Dulda için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Büyük Atatürk Koşusu'nda bir geleneği bozmayarak bizimle olan Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti Erdoğan Dulda'yı kaybettik. Sporla geçen ömrünün ve heyecanının gençlere örnek olmasını dilediğim Erdoğan Dulda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Büyük Atatürk Koşusu'na 47. kez katılan 91 yaşındaki Erdoğan Dulda, yarış sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.