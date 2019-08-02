Bakan Kasapoğlu'ndan Eda Yıldırım'a kutlama



ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan özel sporcu Eda Yıldırım'ı yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İsviçre'nin Notvil kentinde devam eden Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda gülle atmada 12.05'lik derecesiyle yıldızlar kategorisinde altın madalya kazanan Eda Yıldırım'ı kutluyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Eda Yıldırım'ın başarılarının devamını diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."



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