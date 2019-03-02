Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Ankaragücü'ne taziye telefonu
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya deplasmanından dönerken meydana gelen trafik kazasından hayatını kaybeden taraftarlar için Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak taziyede bulundu.02 Mart 2019 Cumartesi 11:11
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile telefonda görüştü.
Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'den kaza hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifalar diledi.
Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
Bakan Kasapoğlu'ndan taziye telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından Ankara'ya dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için ayrıca taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
YORUM YAZ