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Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak 2019 Perşembe 10:53
Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında gazetecilerin, toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getirdiğini ve kamu yararına çalıştıklarını belirtti.

Gazetecilerin, demokrasinin gelişmesi ve toplumsal bilincin oluşturulmasında değerli katkılar sunduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir kamu hizmetini yerine getiren, zaman mefhumu tanımadan, büyük fedakarlıklarla kitleleri bilgilendirmek adına görev yapan basın emekçilerimizin bu gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile kamuoyunun sesi olma görevini yürüten gazetecilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:53
  1. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  2. gazeteciler günü
  3. Gençlik ve Spor Bakanı
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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