Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de coşkulu karşılama

MARDİN (İHA) –Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerle demokrasi buluşması" programı kapsamında geldiği Kızıltepe’de coşkuyla karşılandı.Bakan Kasapoğlu, “Kızıltepe’den Türkiye şampiyonu ve dünya şampiyonunu yüzücüler, tenisçiler çıkaracağız inşallah.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin programı kapsamında bizi dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Seçmenle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, “AK Parti Gençlerle Demokrasi Buluşması" programında Kızıltepe’de coşkuyla karşılandı. Burada yaptığı konuşmasında gençlere spor yatırımları hakkında sözler veren Bakan Kasapoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde gençlerin önemine vurgu yaparak “Yerel seçimlerde ülke genelinde 996 bin genç ilk kez oy kullanacak” dedi.

“Bizim demokrasimizi sorgulamaya cüret edenlere bir mesaj olsun”

“Her ilde mutlaka gençlerimizle demokrasi buluşması gerçekleştiriyoruz” diyen Kasapoğlu, “Bu buluşmalarda sizleri dinliyoruz, bu bir hasbihal, sizleri dinleme, sizlerin fikirlerini, görüşlerini, projelerini, önerilerini bazen ikazlarını, eleştiri dinleme. Bu buluşmamızın temel noktası malum 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım. Ben bu vesileyle ilk kez oy kullanacak sizleri tebrik ediyorum. İlk oy önemli. Ülkemiz demokrasiyi gerçekten içselleştirmiş, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, söylemleriyle demokrasiyi hazmetmiş bir ülke. Bu manasıyla ülkemizde seçime katılım sandığa gitme oranlarına baktığımızda gerçekten çok yüksek oy verme oranımız. Oy verecek seçmeninden, sandığa giden seçmen oranı çok yüksek, bu Batı’da bu kadar değil, özellikle Amerika’da yüzde 50’lerde 60’larda. Bizdeki oran gerçekten pek çok kendisini demokraside ileri addeden ülkelerden çok daha ileride. Bu da bizim demokrasimizi, çoğulculuğumuzu, sorgulamaya cüret edenlere bir mesaj olsun”diye konuştu.

Çukur siyasetine seçmenlerin 31 Mart’ta kırmızı kart göstereceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bizlerin, sizlerin oylarını alıp istismar eden, inşa etmek yerine yıkmakla uğraşanlara inat 31 Mart’ta Şükrü Cevheroğlu’nu Kızıltepe’de, Mehmet Vecdi Kahramanı Mardin Büyükşehir’de oylarımız ile ‘yeter artık’ diyerek Kızıltepe’de yeni bir hizmet coşkusunu başlatacağız. Kızıltepe’de de tüm imkanlarımız ile var olacağız. Gençlerimizin canına kıyan ruhuna kıyanlara inat yatırım yapmaya inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kızıltepe’den dünya şampiyonunu yüzücüler, tenisçiler çıkaracağız”

Kızıltepe’nin 10 mahallesine futbol, voleybol ve basketboldan oluşan semt sahalarını yılsonuna kadar inşa edeceklerini belirten Kasapoğlu, “Birini bu yıl birini, önümüzdeki yıl da biri olmak üzere 2 havuzumuzu hediye ediyoruz. Kadınlarımız gençlerimiz için çalışmalar yapacağız İnşallah. 2 tenis kortu inşa edeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Kızıltepe’den Türkiye şampiyonu ve dünya şampiyonunu yüzücüler, tenisçiler çıkaracağız inşallah. Sizlerin oylarını alıp yollarını çukur, mayın döşeyenlere sizlerden 31 Mart’ta o kırmızı kartı alacaklar. Kızıltepe için ne yapsak helali hoş olsun”diye konuştu.