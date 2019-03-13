0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de coşkulu karşılama

MARDİN (İHA) –Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerle demokrasi buluşması" programı kapsamında geldiği Kızıltepe’de coşkuyla karşılandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 01:07
Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de coşkulu karşılama

MARDİN (İHA) –Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerle demokrasi buluşması" programı kapsamında geldiği Kızıltepe’de coşkuyla karşılandı.Bakan Kasapoğlu, “Kızıltepe’den Türkiye şampiyonu ve dünya şampiyonunu yüzücüler, tenisçiler çıkaracağız inşallah.” dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin programı kapsamında bizi dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Seçmenle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, “AK Parti Gençlerle Demokrasi Buluşması" programında Kızıltepe’de coşkuyla karşılandı. Burada yaptığı konuşmasında gençlere spor yatırımları hakkında sözler veren Bakan Kasapoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde gençlerin önemine vurgu yaparak “Yerel seçimlerde ülke genelinde 996 bin genç ilk kez oy kullanacak” dedi.



“Bizim demokrasimizi sorgulamaya cüret edenlere bir mesaj olsun”


“Her ilde mutlaka gençlerimizle demokrasi buluşması gerçekleştiriyoruz” diyen Kasapoğlu, “Bu buluşmalarda sizleri dinliyoruz, bu bir hasbihal, sizleri dinleme, sizlerin fikirlerini, görüşlerini, projelerini, önerilerini bazen ikazlarını, eleştiri dinleme. Bu buluşmamızın temel noktası malum 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım. Ben bu vesileyle ilk kez oy kullanacak sizleri tebrik ediyorum. İlk oy önemli. Ülkemiz demokrasiyi gerçekten içselleştirmiş, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, söylemleriyle demokrasiyi hazmetmiş bir ülke. Bu manasıyla ülkemizde seçime katılım sandığa gitme oranlarına baktığımızda gerçekten çok yüksek oy verme oranımız. Oy verecek seçmeninden, sandığa giden seçmen oranı çok yüksek, bu Batı’da bu kadar değil, özellikle Amerika’da yüzde 50’lerde 60’larda. Bizdeki oran gerçekten pek çok kendisini demokraside ileri addeden ülkelerden çok daha ileride. Bu da bizim demokrasimizi, çoğulculuğumuzu, sorgulamaya cüret edenlere bir mesaj olsun”diye konuştu.



Çukur siyasetine seçmenlerin 31 Mart’ta kırmızı kart göstereceğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bizlerin, sizlerin oylarını alıp istismar eden, inşa etmek yerine yıkmakla uğraşanlara inat 31 Mart’ta Şükrü Cevheroğlu’nu Kızıltepe’de, Mehmet Vecdi Kahramanı Mardin Büyükşehir’de oylarımız ile ‘yeter artık’ diyerek Kızıltepe’de yeni bir hizmet coşkusunu başlatacağız. Kızıltepe’de de tüm imkanlarımız ile var olacağız. Gençlerimizin canına kıyan ruhuna kıyanlara inat yatırım yapmaya inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Kızıltepe’den dünya şampiyonunu yüzücüler, tenisçiler çıkaracağız”


Kızıltepe’nin 10 mahallesine futbol, voleybol ve basketboldan oluşan semt sahalarını yılsonuna kadar inşa edeceklerini belirten Kasapoğlu, “Birini bu yıl birini, önümüzdeki yıl da biri olmak üzere 2 havuzumuzu hediye ediyoruz. Kadınlarımız gençlerimiz için çalışmalar yapacağız İnşallah. 2 tenis kortu inşa edeceğiz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Kızıltepe’den Türkiye şampiyonu ve dünya şampiyonunu yüzücüler, tenisçiler çıkaracağız inşallah. Sizlerin oylarını alıp yollarını çukur, mayın döşeyenlere sizlerden 31 Mart’ta o kırmızı kartı alacaklar. Kızıltepe için ne yapsak helali hoş olsun”diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 01:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı
    1. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına..
    2. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir..
    3. ABD maslahatgüzarı, Sudan'da muhalif..
    4. ''Genç kadınlarımızın liderlik..
    5. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    6. Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti!
    7. Bakan Pakdemirli: "Patates üretiminin..
    8. Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    9. Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de..
    10. Tunus'ta 12 bebeğin ölümü protesto..
    11. Mansur Yavaş'tan bir skandal daha!..
    12. Bakan Kasapoğlu, Mardinli gençlerle..
    13. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika için..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye ABD'li..
    15. Polonya’da öldürülen öğrencinin katili..
    16. Başkan Babaş: “Hem hizmet ürettik hem..
    17. Mehmet Nil Hıdır; "Muğla halkının..
    18. MAKÜ’de “Mehmet Akif’i Anlamak ve..
    19. Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Türk..
    20. Milas’ta Mehmet Kocadon sevgisi
    21. CHP adayı Aras, ‘şeffaf’ belediyecilik..
    22. POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
    23. Çember daralıyor: Guaido'ya 'sabotaj'..
    24. "İsrail'in Filistin topraklarındaki..
    25. Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2019
    27. Üvey babasının kafasına bıçak saplayan..
    28. Bodrum’da tedavi altına alınan kedinin..
    29. GÜNCELLEME - Demet Akbağ'ın eşi trafik..
    30. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?