Bakan Kasapoğlu, Yenimahalle'de vatandaşlara hitap etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Biliyorsunuz, karşımızda cepheler var. Biz o cephelere inat sevgiyle, merhametle, kardeşlikle yaklaşacağız. Bizim amacımız hizmet etmek." dedi.

Kasapoğlu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya geldi.

AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'nin seçim ofisinde bir süre partililerle sohbet eden Kasapoğlu, çıkışta vatandaşlara hitap etti.

Yenimahalle ilçesinin AK Parti belediyeciliği anlayışından uzunca bir zamandır mahrum kaldığını vurgulayan Kasapoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Tiryaki'ye destek istedi.

Kasapoğlu, seçime kadar çok çalışılması gerektiğini dile getirerek, "İnşallah, Yenimahalle'de AK Parti'nin hizmet anlayışını Cumhur İttifakı'mızla tesis edeceğiz. Yenimahalle için bir milat olacak. Yenimahalle'nin gençleri, kadınları, sporcu potansiyeli taşıyan evlatları için bir başlangıç olacak." diye konuştu.

Tiryaki'nin Altındağ ilçesinde önemli işlere imza attığını belirten Kasapoğlu, "Kendisini çok iyi tanıyoruz. Veysel Başkanımızın ciddi bir birikimi var. Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altındağ sınırları içerisinde. Onun buraya gelmesinden dolayı Altındağ'da cidden bir hüzün var. Bu ihtiyaç duyulan belediyecilik anlayışını Veysel Başkanımızla inşallah Yenimahalle'mizde başlatacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin hizmet anlayışının toplumun tüm kesimlerini kucakladığını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah, 31 Mart sonrasında hep birlikte hizmet çıtamızı çok daha yukarı taşıyacağız. Samimiyetle, gayretle, tevazuyla ülkemizi daha güzel, müreffeh şehirlere ulaştırmanın amacı içerisinde olacağız. İnşallah, bu belediyecilik anlayışının büyükşehirde de Mehmet Özhaseki Başkanımızla devam etmesi yönünde sizler hazırsınız. Bu süreci en güzel şekilde tamamlayacağız. Çok çalışmak zorundayız. Biliyorsunuz, karşımızda cepheler var. Biz o cephelere inat sevgiyle, merhametle, kardeşlikle yaklaşacağız. Bizim amacımız hizmet etmek. Ülkenin son 17 yılda geldiği nokta apaçık ortada."





- Esnafı ziyaret etti





Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından cadde üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Bir telefon dükkanına giren Kasapoğlu, telefon faturasını yatırdı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Kasapoğlu, özellikle çocuklara yakın ilgi gösterdi ve onlara kitap dağıttı.