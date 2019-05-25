0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu Yeni Pazar’da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 01:38
Bakan Kasapoğlu Yeni Pazar’da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’da Yeni Pazar’ı ziyaret etti.


Kendisine sevgi gösterisinde bulunan bölge halkı ile selamlaşan Bakan Kasapoğlu, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla stadyumda düzenlenen iftar yemeğinde Yeni Pazarlılarla bir araya geldi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’daki temasları kapsamında çoğunluğu Türk ve Boşnaklardan oluşan Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Yeni Pazar’ı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, burada yaklaşık 2 bin davetlinin yer aldığı iftar yemeğine katıldı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Spor Hekimliği Konferansına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’daki temasları kapsamında Yeni Pazar’ı ziyaret etti. Yeni Pazar halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu ilk olarak Boşnak Milli Konseyi Başkanı Esad Cuco ile bir bir araya geldi.


Bakan Kasapoğlu daha sonra Yeni Pazar Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Nihat Bişevac’la görüştü. Esnaf ziyareti yaparak Yeni Pazar halkı ile selamlaşan Bakan Kasapoğlu, daha sonra kentteki spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Burada sporcular ve gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, ardından Türk ve Boşnak vatandaşlarla birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.


“Sancak bizim gönül şehrimiz. Gönlümüz, kalbimiz burada”


Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla stadyumda düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapanBakan Kasapoğlu, kendilerini konuk eden Yeni Pazarlılara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.


Bakan Kasapoğlu, Türkiye ile Yeni Pazarlılar arasında tarihi, kültürel bağların bulunduğunu vurgulayarak “Sancak bizim gönül şehrimiz. Gönlümüz, kalbimiz burada. Her zaman bir arada olamasak da şunu unutmayın ki kalplerimiz birlikte çarpıyor.” dedi.


Yeni Pazarlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;


“Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gönül dolusu selamlarını iletmek istiyorum. Kendisine Sancak’ta iftara iştirak edeceğimi söylediğimde çok mutlu oldu. Sizleri çok sevdiğini ve gönül dolusu selamlarını sizlere iletmemi istedi. İnşallah kardeşliğimiz, muhabbetimiz, gönül birliğimiz sonsuza dek devam edecek.Sizlerle sık sık beraber olacağız.”


Bakan Kasapoğlu Yeni Pazar’da öğrencilerle sohbet toplantısı yaptı


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye mezunları ve Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet toplantısına katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 01:38
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatayspor taraftarlar, tesislere meşalelerle gelerek takımına destek verdi
    1. Hatayspor taraftarlar, tesislere..
    2. Sunay Akın, Kuşadası’nda hayranlarıyla..
    3. Binali Yıldırım Zeytinburnu'nda..
    4. Rize deplasmanı dönüşü Trabzonspor..
    5. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    6. “Son 7 yılda iletişim sektörü yüzde..
    7. Askerden nişanlısına konserde sürpriz..
    8. Geleneksel Türkmen iftar yemeği yapıldı
    9. Binali Yıldırım’a Zeytinburnu’nda..
    10. Bakan Kasapoğlu Yeni Pazar’da
    11. Yeni Çorumspor’un 2. lige yükselmesi..
    12. Süleyman Soylu: Bunun tesadüf olması..
    13. Antalya’da trafik kazası: 2 ölü
    14. Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü..
    15. Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
    16. "Sancak bizim gönül şehrimiz"
    17. Otomobil takla attı: 1 Yaralı
    18. İlyas Öztürk: “Bireysel hatalarla..
    19. Şenol Güneş: “Ayrılık kelimelerle..
    20. Lübnan'dan ABD'ye Filistin meselesine..
    21. Yeni Çorumspor taraftarının 2. Lig..
    22. İzmir’de işçi servisi devrildi: 7..
    23. Belediye başkanının katil zanlısı..
    24. TDV'den Bosna Hersek'in "ahidname"..
    25. Venezuela'da şoke eden gelişme!..
    26. Limanda meydana gelen iş kazasında 1..
    27. Maçın ardından
    28. "İstanbul rövanşizmi kaldıramaz"
    29. Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 28..
    30. Maçın ardından
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Ünlü anketçiden Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İftar sofrasına saat 9'a çeyrek kala oturulmaz
    Ünlü anketçiden Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: İftar sofrasına saat 9'a çeyrek kala oturulmaz

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor