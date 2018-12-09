0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, fuarda yer alan stantları tek tek gezerek yetkililerden bilgi aldı

09 Aralık 2018 Pazar 16:19
Bakan Kasapoğlu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi.

Bakan Kasapoğlu'nu fuar alanına gelişinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran karşıladı. ATO standında bir süre dinlenen Kasapoğlu daha sonra stantları tek tek gezerek, yetkililerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının standında incelemelerde bulundu. Gençlik Merkezleri'nde bulunan gençlerle bir araya gelen, onların yaptıkları teknolojik malzemeleri de inceleyen Kasapoğlu, daha sonra fuar alanındaki diğer stantları ziyaret etti.

Kasapoğlu, "Kod Adı 2023" projesi kapsamında robotik kodlama eğitimi alan Aksaray Gençlik Merkezi'ndeki gençlerin, yazılım ve tasarımlarını yaptıkları robotların mücadele ettiği maçı da bir süre izleyerek öğrencilere başarılar diledi.

Stantları gezerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile karşılaşan Bakan Kasapoğlu, kısa bir süre Kurum ile sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve ATO Başkanı Gürsel Baran da Kasapoğlu'nun stantları ziyareti sırasında eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyareti sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmayarak objektiflere poz verdi. Bakan ayrıca gezdiği stantlardaki yetkililerle de fotoğraf çektirdi.

 

 

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:19
  1. Aksaray
  2. Ankara
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. gençlik ve spor bakanlığı standı
  6. GSB
  7. verimlilik ve teknolji fuarı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'taki aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor
    1. Irak'taki aşırı yağışlar hayatı..
    2. "Hedef, takıma takviye yapmak ve ligde..
    3. VakıfBank dünya şampiyonu
    4. "Asgari ücret yoksulluk sınırına..
    5. FETÖ şüphelisi trafik uygulamasında..
    6. Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda..
    7. Destici'den sarı yelekliler..
    8. Ümitler Judo Karma 1. Ligi'ne yükselen..
    9. Yaya geçidi asansöründe mahsur kalan..
    10. Maçın ardından
    11. Netanyahu Suudi Arabistan'la..
    12. Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır..
    13. Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere..
    14. Maçın ardından
    15. Hasta yakını, sağlık çalışanının..
    16. Hayvan hakları için bir araya geldiler
    17. Rıdvan Dilmen yeni hocayı açıkladı: İş..
    18. İndirim çılgınlığına kapılmayın
    19. 'Dur' ihtarına uymayan FETÖ firarisi..
    20. Bakan Kasapoğlu, Verimlilik ve..
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe