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Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'da temel atma törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar Belediyesi tarafından projelendirilen Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin temelini attı - Bakan Kasapoğlu: "Son 16 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimiz ve sporumuz için çok güzel, çok müstesna tesisleri ülkemize kazandırdık. Son 16 yılda, ülkemizdeki spor tesisleşmesini dünya ile kıyasladığımızda rekor bir seviyeyi gösteriyor"

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
Bakan Kasapoğlu, Üsküdar'da temel atma törenine katıldı


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar Belediyesi tarafından projelendirilen Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'nin temelini attı.

Bakan Kasapoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı Üsküdar'daki temel atma töreninde, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, Avrupa'da genç nüfus açısından ilk sırada olduğunu belirten Kasapoğlu, "Ben İstanbul Fatih'te doğdum, büyüdüm. Fatih, Avrupa Yakası'nda İstanbul'u temsil eden en önemli simgelerden biridir. Yine Anadolu Yakası'nda da Üsküdar'dır. Bu anlamda Üsküdar'ı Fatih'ten, Fatih'i Üsküdar'dan ayırmak mümkün değildir. O anlamda Üsküdar aynı zamanda benim de ilçem. Bu vesileyle Üsküdar'ımıza kazandırılacak bu tesisin açılışında da inşallah bir arada oluruz. Buna benzer nice tesisi bakanlığımızın da imkanıyla Üsküdar'a kazandırma noktasında kararlılığımızı ve inancımızı sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 16 senede çok güzel tesislere kavuştuğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Son 16 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimiz ve sporumuz için çok güzel, çok müstesna tesisleri ülkemize kazandırdık. Son 16 yılda, ülkemizdeki spor tesisleşmesini dünya ile kıyasladığımızda rekor bir seviyeyi gösteriyor. Bu tesisleri bundan sonraki süreçte insanlarımızla doldurarak, sporla uğraşır bir şekilde onları görmek istiyoruz. Bu anlamda sizlerin desteğine, ilgisine, heyecanına ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum."

Tesise, ilim ve irfan sahibi bir insanın isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti de aktaran Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugünkü tesisin Raşit Küçük hocamızın ismiyle anılacağını öğrenmekten dolayı da ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Hocamız, ilmi ve irfanıyla örnek bir şahsiyet. Ben de böyle ilim ve irfan sahibi kişilerin isimlerinin tesislerde olmasının ayrı bir heyecan kazandıracağına, ayrı faydalar sağlayacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum."

- Demiryürek: "Bu proje, çok kolay bir iş değil"


Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, çok zor bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Demiryürek, Üsküdar'ı ilim, irfan ve spor kenti olarak tanımlamaktan gurur duyduklarını vurguladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise çok anlamlı bir projeye imza attıklarına değinerek, "Üsküdar'ımıza yakıştı. Bu güzel kültür ve spor merkezini, bu güzel mahallerimiz başta olmak üzere gençlerimize, çocuklarımıza ve kadınlarımıza armağan ediyoruz. Projemiz toplamda 10 kat olacak. Bunun 7 katı zeminden altta 3 katı ise yukarıda olacak. Projede yok, yok." diye konuştu.

Temeli atılan spor merkezinde yarı olimpik yüzme havuzu, 750 kişilik çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanı, bilgi evi, fitness salonu, teras, kafeterya ve 70 araçlık otopark bulunacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:20
  1. Gençlik ve Spor Bakanı
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi

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