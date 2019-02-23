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Bakan Kasapoğlu: "Türkiye’de demokrasi ve çoğulculuk batıdan daha ileride”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye’de seçimlere katılımın Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya göre dana yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye’de demokrasi ve çoğulculuk batıdan daha ileride” dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 20:52
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye’de demokrasi ve çoğulculuk batıdan daha ileride”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye’de seçimlere katılımın Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya göre dana yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye’de demokrasi ve çoğulculuk batıdan daha ileride” dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gençlerle Demokrasi Buluşması” kapsamında bu yıl ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Sosyal Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin her alanda katılım göstermesini önemsediklerini söyledi.


31 Mart seçimlerinde 996 bin gencin seçimlere giderek oy kullanacağını açıklayan Bakan Kasapoğlu, “Sandığa gideceksiniz ilk kez oy kullanacaksınız. Gerçekten demokrasinin en önemli şartlarından birisi katılım, çoğulculuk. Bu coğrafyada bir arada yaşama kültürü çoğulculuk hakim bir öğe. Bunu biz seçimlerde de görüyoruz. Pek çok Avrupa ülkesine hatta Amerika’ya göre seçimlere katılım bizde çok yüksek oranda. Ben bunu bu ülkede çoğulculuğun, demokrasinin sanılanın aksine batıdan çok daha ileride olduğunu görüyorum. 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak. Ben şimdiden sizlerin demokrasiye sandıklara sahip çıkacağınıza inanıyorum. İlk kez oy kullanacağınız için de tebrik ediyorum” diye konuştu.


Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaların çoğunluğunun gençler için olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz için öncelikle spor tesisleri yapıyoruz. Bu tesisleri sizlerin kullanmasını istiyoruz. Aranızda spor yapanlar kimler. Spor tesislerini daha çok kullanmanızı istiyoruz. Merkez ve ilçelerde tesisler açtık. Siz oraları kullanmazsanız bizler üzülürüz. Kadın erkek demeden herkesin spor yapması lazım. Spor yapma kültürü istediğimiz oranda değil. Bu kültürü geliştirmeliyiz. Hitit Üniversitesi kampüsümüze yeni bir gençlik merkezi açacağız. Bu da gençlerimize hayırlı olsun. 2002 sonrası Türkiye ile 2002 Türkiye öncesini kıyaslamak için yaşamak gerekmiyor. 2002 yılında Türkiye’de spor tesisi sayısı bin 500. Şu anda 5 bin. Belediyeler ve diğer kuruluşları bir araya getirdiğimiz bu sayı 8 bine çıkıyor. Dolaysıyla tesis açığını kapatmak için hükümet çok iyi çalıştı” ifadelerini kullandı.


2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettiklerini açıklayan Bakan Kasapoğlu, “700 bine yurtlarımızda kalan yakın öğrencimiz var. 2 milyon fazla gençlik merkezlerine üye olan öğrencimiz var. Burs alan, kredi alan öğrencilerle birlikte 5 milyon yakın öğrencimiz var. Tüm bu öğrencileri gönüllülük faaliyetlerde içerisinde bulunmaya davet ediyorum.Bu bu ve sonrasında işbirliklerimiz olacak. İhtiyacın olduğu dua alınacak her yerde çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 20:52
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