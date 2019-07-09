Bakan Kasapoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nu kabul etti - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın sekizinci ayağında 2'inci olan milli sporcuyu kabul etti



ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kabul etti. Bakanlığın merkez binasında gerçekleştirilen kabule, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere'deki sekizinci ayağının ikinci yarışında 2'inci olan Toprak'ın yanı sıra eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da katıldı. Kasapoğlu, uluslararası alanda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu'na teşekkür ederek, bakanlık olarak her zaman sporcuların yanında olduklarını vurguladı. Toprak, yarışta taktığı kaskı imzalayarak Bakan Kasapoğlu'na hediye etti.



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