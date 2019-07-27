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Bakan Kasapoğlu, TOHM'u ziyaret etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Olimpiyatlarda bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı'mızın okunması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"- "2020 adına yüzme, atletizm ve diğer branşlarımız bizi çok ümitlendiriyor"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:11
Bakan Kasapoğlu, TOHM'u ziyaret etti


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Olimpiyatlarda bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı'mızın okunması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni (TOHM) ziyaret eden Kasapoğlu, sporcu, antrenör ve personel ile bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, hazırlık merkezlerinin 22 ilde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bu merkezlerimizdeki çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Bakü'de bugün sona erecek Yaz Oyunları'nda tarihimizin en güzel derecelerini almak üzereyiz. Şu an itibarıyla 25 madalyamız var, bunun 10'u altın." diye konuştu.

Hazırlık merkezleri ve diğer yatırımların ardından performans noktasında çok güzel neticeler alındığını ifade eden Kasapoğlu, "Daha güzellerini de hep birlikte alacağız. Bunun işaretleri var. Bu hafta yüzmede üst üste gelen madalyalar, rekorlar, atletizmde gelen rekorlar, cimnastik ve diğer branşlarda gelen rekorlar, voleyboldaki başarılar... Bizim sadece bir değil pek çok branşta birden çok güzel bir yolda yürüdüğümüzü gösteriyor." ifadelerini kullandı.


- "İnşallah Tokyo'da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız"


"Spor Türkiye" projesinde cimnastik, yüzme ve atletizmin temel alındığına dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin sahip olduğu spor tesisleri devrim niteliğinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın spor vizyonu, 17 yıllık süreç, güçlü liderliği, kararlılığı, bize bu başarıları tattırıyor. Bundan sonraki süreçte de çok daha güzellerini hep beraber yaşayacağız. Mesela Beril Böcekler var, yüzmede yetişen, hep birlikte gördüğümüz. 2020 adına yüzme, atletizm ve diğer branşlarımız bizi çok ümitlendiriyor. İnşallah Tokyo'da bu başarıları hep birlikte taçlandıracağız."

Türkiye'de spor kültürü ve algısının derinleşmesinin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Tesislerimizin, halkımız tarafından kadın, erkek, genç, yaşlı demeden kullanılması çok önemli. Bunun emarelerini de görüyoruz. Ana branşlardaki çalışmalarımız, yüzme projemiz... Vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi, ülkemizin yarınları açısından ümit verici. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik heyetlerimizi ziyaretlerimiz devam edecek. Olimpiyatlarda bayrağımızın dalgalanması ve İstiklal Marşı'mızın okunması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu arada, sporcu ve antrenörlerle sohbet edip fotoğraf çektiren, baklava ikram eden Bakan Kasapoğlu'na otizmli milli sporcu Berkay Ceylan, büyük sevgi gösterisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:11
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. TOHM
  3. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi

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