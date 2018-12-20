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Bakan Kasapoğlu, tiyatro oyunu galasında

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, "Uçurum" isimli tiyatro oyununun galasına katıldı- Bakan Kasapoğlu: "Bağımlılık, çağımızın önemli sorunlarından biri"- "Spor bütün kötülükleri yenmede bizler için önemli bir enstrümandır"

20 Aralık 2018 Perşembe 21:40
Bakan Kasapoğlu, tiyatro oyunu galasında


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, "Uçurum" isimli tiyatro oyununun galasına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen galada Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal ve çok sayıda davetli yer aldı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na, Bakanlığın çalışanlarına, MÜSİAD yetkililerine, tiyatroda görev alan tüm oyunculara ve emeği geçenlere kendileriyle yaptıkları iş birliği için teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, "Başkanlık sistemi demek bürokrasinin azalması, uygulama alanlarının daha pratiğe dönüştüğü bir çalışma alanı demek. Bu anlamda başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere diğer bakanlıklarımızla uyuşturucu bağımlılığı başta olmak üzere toplumu tehdit eden tüm olgulara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu mücadelemiz sayesinde de inşallah gençliğimize dokundurtmayacağız. Bağımlılık, çağımızın önemli sorunlarından biri. Bizim de Bakanlık olarak her gün mücadelesini arttırmamız gereken konulardan biri." ifadelerini kullandı.

"Her bir gencimiz bizim için çok değerli ve çok önemli." diyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir uyuşturucu şebekesinin alanına, hiçbir gencimizi düşürmemek için bu tür çalışmalara vereceğimiz destekleri arttırarak devam ettireceğiz. Bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadelemizi bütün birimlerimizle eş güdümlü olarak gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda ikinci 100 günlük eylem planımızda öncelikli programımız uyuşturucuyla mücadele. Bu alanda tüm birimlerimizle mücadele noktasında teyakkuz halindeyiz."

Tüm gençleri ve yolu gençlikten geçen herkesi spor alanlarına davet eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun, terörü ve kötülükleri yenen gücüyle madde bağımlılığının üzerine gideceğiz. Spor bütün kötülükleri yenmede bizler için önemli bir enstrümandır." diyerek sözlerini tamamladı.

Kasapoğlu, konuşmaların ardından "Uçurum" isimli tiyatro oyununu seyretti.

Oyunun ardından MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve tiyatroda rol alan oyunculara birer demet çiçek takdim etti.





Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:40
  1. "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor"
  2. "Uçurum"
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. tiyatro oyunu

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