Bakan Kasapoğlu: "Sporu okul öncesine de yayma çalışmalarımız var"

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporu okul öncesine taşıyacaklarını belirterek, “Okul öncesinde hem beden eğitimi hem diğer dersleri yayma noktasında çalışmalarımız var” dedi.

31 Mart Yerel seçimleri öncesi seçim çalışmalarına destek vermek için Düzce’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi. “Bizim demokrasimizi kimsenin sorgulama hakkı olmadığını düşünüyorum” diyen Bakan Kasapoğlu, “18 yaş seçme ve seçilme yaşı gerçekten çok önemli bir devrim. Cumhurbaşkanımız bunu muhalefetin tüm itirazlarına rağmen ısrarlı bir şekilde size olan güveninden, sevgisinden bunu gerçekleştirdi. 2002 yılı öncesi halkı adam yerine koyamayan bir iktidar anlayışı vardı, vesayetçi. Ama hamdolsun şu an itibarıyla bizim demokrasi anlayışında gençlerimiz, her yaştan insanımız değerlidir, önemlidir. Yeri geldiğinde itirazları dahi önemlidir. Ülkemiz demokrasinin çoğulculuk ilkesinin ciddi anlamda içselleştiği bir ülke. Bu anlamda seçimlere katılma ve sandığa gitme oranı çok yüksek. Avrupa ile Amerika ile kıyaslandığında biz çok daha ilerideyiz. Bizim demokrasimizi kimsenin sorgulama hakkı olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Okul öncesi dönemlerde çocukların spor yapması için çalışma başlattıklarını işaret eden Bakan Kasapoğlu, “Biz buna doğru çalışma başlattık. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanımız bu konuda katkı sağlıyor. Bu çerçevede biz ilkokulda değil okul öncesine de hem beden eğitimini hem diğer dersleri yayma noktasında çalışmalarımız var. Bunu biz okuldan bağımsız bir şekilde 3 yaşından itibaren alacağız çocuklarımızı belki 8-10 saatlerini onların beden eğitimi aktiviteleriyle geçirme yönünde somut çalışmalarımız var. Bunları yakında açıklayacağız. Amacımız tüm yaş gruplarının en az bir branşla ilgilenmesi. Çok güzel bir aşamaya geldik. Tekrarlıyorum sadece ilkokulda değil okul öncesine alacağız” dedi.

Gençlerin talepleri karşısında Bakan Kasapoğlu, “Üniversitenizde gençlik merkezi var mı?” diye sordu ardından, “Rektörümüzle konuşalım Düzce Üniversitesine 3 ay içinde bir gençlik merkezi açalım” dedi. Bakan ayrıca yurtlara spor tesisleri yapılması talebine de, “KYK’la spor salonları yapalım. Ama kullanmazsanız bunun faturası ağır olur” diyerek söz verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ardından AK Parti İl Teşkilatı tarafından 31 Mart seçimleri için organize edilen çadır toplantıların da katılarak gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Kasapoğlu, 31 Martta Düzcelilerden destek isteyerek, “Ülkemizin tökezlemesini, Cumhurbaşkanımızın tökezlemesini, AK Parti’nin tökezlemesini isteyen güçlere bugüne kadar olduğu gibi ben yiğit ve kahraman insanların en güzel cevabı 31 Mart’ta vereceğine inanıyorum. İnşallah 31 Mart’ta biz onların nefret söylemlerine, ayrımcı yaklaşımlarına, yıkıcı tavırlarına inat inadına sevgi diyeceğiz, inadına merhamet diyeceğiz, inadına yatırım, üretim, taş üstüne taş koyma diyeceğiz. İnşallah daha güçlü Türkiye’ye omuz omuza yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu Düzce’den ayrıldı.