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Bakan Kasapoğlu, spor şöleninde öğrencilerle buluştu

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Hem sizlerin bizlerle olan irtibatı hem de bizlerin sizden alacağı enerji çok önemli. Biz, bu faaliyetlerle meşgul, geleceği için kendini çok daha güçlü hazırlamaya çalışan gençlerimizi istiyoruz"- "Sizler geleceğin anne ve babaları olarak ne kadar bilinçli olursanız, gelecek sporla o kadar iç içe olacaktır"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:55
Bakan Kasapoğlu, spor şöleninde öğrencilerle buluştu


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen spor şöleninde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle gerçekleştirilecek söyleşi öncesinde okulu dolaşan Bakan Kasapoğlu, daha sonra söyleşinin yapılacağı kütüphaneye geldi.

Burada öğrencilerle sohbet eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun herkesin gündelik hayatında en önde yer alması gereken konulardan biri olduğunu belirtti.

Gelenekselleşen spor festivali dolayısıyla öğrencileri tebrik eden Kasapoğlu, "Yılın diğer aylarında da sporla iç içe olduğunuzu düşünüyorum. Sportif anlamda fiziksel ihtiyaçlarınıza bakanlık olarak katkı sağlamak isteriz. Bizler bakanlık olarak sizlerin bakanlığıyız. Ben fırsat buldukça gençlerle bir arada olmaya gayret gösteriyorum." diye konuştu.

Gençlerin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"En büyük ümidimiz gençlerimiz, bunu samimiyetle ifade ediyorum. Yapacağımız çalışma ve faaliyetlerin hep sizlerle iç içe olması gerekiyor. Hem sizlerin bizlerle olan irtibatı hem de bizlerin sizden alacağı enerji çok önemli. Biz, bu faaliyetlerle meşgul, geleceği için kendini çok daha güçlü hazırlamaya çalışan gençlerimizi istiyoruz."

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler için sorumluluk bilincinin önemine de değinerek, "Gençlerimizin öz güven ve sorumluluk sahibi olmaları çok önemli; kendisiyle ilgili, arkadaşıyla, toplumla ilgili sorumlulukları. İnsan olarak hiçbirimizin sorumluluk konusunda bir eksiği olmamalı. İnsanı diğer varlıklardan ayıran konulardan biri sorumluluk. Bu çerçevede biz sorumluluk bilinci ve yardımlaşma fikrini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere 2019 Gönüllülük Yılı'ndan da bahseden Bakan Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Gönüllülük yılında her arkadaşımız kendi becerisine göre bir toplumsal konuda destek veriyor. İnsan birbirine fayda sağladıkça mutlu oluyor. Okulunuzun çok köklü bir geçmişi var. Bu noktada sizlerin ortaya koyacağı performans ve model olma bilinci çok önemli. Bu çerçevede sizleri 2019 Gönüllülük Yılı'na özellikle spor festivalinin komitesi olarak büyük katkılar sağlayacağınıza inanıyorum. Bizim sizin için yapabileceklerimiz de çok önemli."


- "Toplumun her kesiminin spor yapması lazım"


Buluşmada öğrencilere "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye eden ve onlara kitabın içeriğini anlatan Kasapoğlu, "Bahçede pek çok branşı iç içe görmek beni çok mutlu etti. Sporu tabana yaymaktan başka alternatifimiz yok. Toplumun her kesiminin spor yapması lazım. Bizim de bunu sağlamamız gerekiyor. Sizler geleceğin anne ve babaları olarak ne kadar bilinçli olursanız, gelecek sporla o kadar iç içe olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sporu, sanatı, kültürü birbirinden ayırt etmek gibi bir lükslerinin olmadığını da vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bakanlık sizin, gençlerin bakanlığı. Bizlerin ülke olarak tesislerin işletiminde verimliliğimiz yok. Bu bizim eksiğimiz. Bunu bir öz eleştiri olarak söylüyorum. Bu konuda daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Tesislerimizde aktif, cıvıl cıvıl bir ortam olması gerekiyor. Okullarımızın spor tesislerini arttırmayı hedefliyoruz. Spor imkanı olmayan okul kalmayacak. Bu tesisler okullara, derslerden sonra ise o mahalleliye hizmet edecek. Yetenek tarama projemiz var. Bu konuda 1 milyon 200 bin çocuğumuza tarama yaptık. Bu çocuklardan 40 bininde ciddi yetenek tespit edildi. Kalanlara yeteneksiz demedik. Onları da en yetenekli oldukları konuda spora yönlendiriyoruz."

Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbetin ardından lisenin şeref salonuna geçerek öğrencilerden Altay Tuna Polat'ın piyano dinletisini izledi.

Altay Tuna Polat, piyano dinletisinin ardından Bakan Kasapoğlu'na bestelerinden oluşan "Opus NR.1-15" adlı kitabını imzalı olarak hediye etti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:55
  1. Gençlik ve Spor Bakanı
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. İstanbul Erkek Lisesi
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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