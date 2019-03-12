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Bakan Kasapoğlu: “Siz emredin biz yapalım”

MARDİN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin’in Ömerli ilçesinde yaptığı konuşmada, “Rabbim ezanlarımızı dindirmeye cüret edenlere hiçbir zaman fırsat vermesin.

12 Mart 2019 Salı 19:09
Bakan Kasapoğlu: “Siz emredin biz yapalım”

MARDİN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin’in Ömerli ilçesinde yaptığı konuşmada, “Rabbim ezanlarımızı dindirmeye cüret edenlere hiçbir zaman fırsat vermesin.” dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberinde AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Şehmus Dinçer, MKYK üyesi Orhan Miroğlu, belediye başkan adayları ile birlikte Ömerli ilçesinde partililer ve gençlerle bir araya geldi. Ömerli’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü nedeni ile Mehmet Akif Ersoy’un mısraları ile sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, konuşması sırasında ezan okunması üzerine sözlerine ara verdi.



Bakan Kasapoğlu, ezan sonrası konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Biz Ömerlili kardeşlerimiz, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ebedi yurdumun üstünde bedenim inlemeli. Rabbim ezanlarımızı dindirmeye cüret edenlere hiçbir zaman fırsat vermesin. Eskiden hastanelerin, paranın durumunu biliyorsunuz. En ufak bir şeyi milyarlar olarak alıyorduk. Araba alıyorduk 30 milyar 40 milyar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sıfırlardan kurtulduk artık. Çok şeyden kurtulduk ama son süreçte bizimle yine uğraşıyorlar. Bundan da pek çok ceddiyle mücadelemizi başarı ile gerçekleştirdik. Onu da bitirmek üzereyiz.”



“İmha siyasetine karşı bizim inşa siyasetimiz”


Çukur siyaseti ile gençlerin ve kadınların mağduriyetine değinen Bakan Kasapoğlu, “Ülkemiz 2002 yılı öncesinde maalesef Ömerli’de bazı ilçelerimiz bazı illerimiz, ilçelerimiz terör odaklı siyaset yapan bu ülkenin evladıyla bu ülkeye ihanet edenlerin zulmünü yaşadı. Hepiniz bunu tecrübe ettiniz. Bu insanlara yol yapmakla, hizmet etmekle mükellef olanlar, yol yapmak yerine çukur kazdılar. O yolların altını mayınlarla, bombalarla döşediler. Bu ülkenin çocuklarının yarınlarıyla, gençlerin istikbaliyle oynadılar. Son 2 yıldır, gerek Mardin’imiz de, gerek Ömerli’de kayyum arkadaşlarımız icraatlarıyla bu coğrafyayı bu çok farklı noktalara taşıdılar. Ancak ben sizlerin 31 Mart’a vereceğiniz oylarla bu ayrılıkçı, imha siyasetine karşı bizim inşa siyasetimizi, onların kin nefret söylemlerine karşı bizim sevgimizi, merhametimizi, o güçlü desteklerinizle başta Ömerli olmak üzere Mardin’imize ve pek çok beldemize dikeceğiniz anlı hizmetin bayrağına inanıyoruz” diye konuştu.



“Yüzme şampiyonları Ömerli’den çıkacak”


En kısa süreçte başkanımız seçilsin 3 ay içerisinde kadınlar için fitness merkezi açacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “O aziz kadınlarımıza hizmet edeceğiz. Onlarda burada aldığı hizmetle başta çocuklarını eşlerini spora teşvik edecekler. Buradaki gençlik merkeziyle birlikte Ömerli’nin gençleri, kadınları, çocukları orada farklı branşlarda bilimden sanata kadar spordan edebiyata kadar eğitim görecekler ve burası 7 gün 24 saat sizin hizmetinizde olacak. Burada bir havuzumuz var değil mi? Sizler bu havuzu yeterli derecede kullanmıyorsunuz? Şimdi bakın ben sizin bu havuzu daha rahat kullanmanız için orada bazı düzenlemeler yapacağım. Kadınlarımız daha çok kullanacak, gençlerimiz daha çok kullanacaklar. Biz inşallah burada ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesiyle herkese yüzme öğreteceğiz. Yarının yüzme şampiyonları Ömerli’de çıkacak. Bu memleketteki tüm kaynaklarımız siz değerli vatandaşlarımız içindir. Hiç birinizi hain şebekenin ordusuna, kumpasına teslim etmeyeceğiz. Rabbim bizleri ilahı mesajı ile kardeş kılmış. Kardeşliğimize hiçbir örgüt hiçbir şebeke halel getirmeyecek. Siz emredeceksiniz bizler yapacağız. Sizler bizim patronumuzsunuz. Vatandaş odaklı hizmetinizdeyiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:09
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