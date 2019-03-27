Bakan Kasapoğlu, Siteler esnafını ziyaret etti

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "31 Mart'ta vereceğiniz oylarla Altındağ ve Ankara'nın sesini ne kadar güçlü duyurursak, Yeni Zelanda'dan Pensilvanya ve Kandil'e kadar bütün cepheler gereken dersi alacaktır." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kasapoğlu'na, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı da eşlik etti.

Kasapoğlu, burada yapığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün Van ve Adıyaman'a gittiklerini hatırlatarak, "Gerçekten hem Van hem de Adıyaman'daki manzara görülmeye değerdi. İnsanlarımızın teveccühü ve Cumhur İttifakımıza susamışlığı apaçık ortadaydı. İnsanlarımızın oylarını alarak hizmet edeceği yerde sırtını terör örgütlerine dayayanlar, insanımızın temiz duygularını, temiz oylarını istismar edenler inşallah 31 Mart'ta hem Van hem de Adıyaman'da derslerini alacaklar. Onu gördük." diye konuştu.

Seçimlere az bir sürenin kaldığına işaret eden Kasapoğlu, "Tabii bu şebekeler, maalesef ülkemizin özellikle doğusunu istismar ettikleri gibi bu seçimde de bir takım kirli ittifaklarını burada da gerçekleştirme niyetindeler. Maalesef diğer partilerimizi de yanlarına alarak kirli bir takım cephe çalışmalarına giriştiler. Hep birlikte onları görüyorsunuz. İnşallah Altındağlı kardeşlerimiz, Ankaralı seçmenlerimiz olarak bunlara en güzel cevabı sizlerin vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Gördüğünüz cephe hakikaten temiz bir durumu yansıtmıyor." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz, iki hafta önce de Güneydoğu'da çeşitli illerimizi ziyaret ettik. Bu cepheler, bugüne kadar orada hizmet edecekleri yerde yolları çukurlarla, hatta çukurların altına döşedikleri bombalarla, mayınlarla halkımızın sadece imkanlarını istismar etmekle kalmadılar, yüreğimizi dağladılar, canlara kıydılar. Bu canlara kıyanlar maalesef Ankara, İstanbul ve pek çok ilimizde insanımızı başka şekillerde aldatmanın peşindeler. Ben eminim sizler bu oyunun, tuzakların, kumpasların farkındasınız. Gerçekten 31 Mart sadece Türkiye, Altındağ ve Ankara'nın meselesi değil."

Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki terör eylemine değinerek, "İbadet saatinde camide 50'den fazla kardeşimizi şehit eden katilin beyanatlarını gördük. O katilin ifadelerinde ülkemiz de hedef alınmaktaydı. Bu da oyunun, bu ittifakların ne kadar derin ve örgütlü olduğunu bize gösteriyor. Bu manada da 31 Mart'ta vereceğiniz oylarla Altındağ ve Ankara'nın sesini ne kadar güçlü duyurursak, Yeni Zelanda'dan Pensilvanya ve Kandil'e kadar bütün cepheler gereken dersi alacaktır. Gereken tokadı sizlerden yiyecekler diye inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Altındağ'da bulunduğuna işaret eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette Altındağ bizim komşumuz. Bu manada Altındağ'ın gençleri, sanayideki gençlerimiz bizim için çok önemli. Onlar için çok özel projelerimiz var. Sanayideki gençlerimizin iş saatleri dışında kendilerini geliştirmek için imkanlar sunmaya hazırlanıyoruz. 31 Mart'tan sonra gerek sanayide tesis edeceğimiz Gençlik Merkezlerimizle gerekse spor imkanlarımızla ruhen, zihnen ve bedenen sizleri çok daha farklı noktalara taşımanın arzusu ve inancı içerisindeyiz. Gençlerimizin dışında sanayide çalışan tüm kardeşlerimiz için de çok güzel çalışmalarımız olacak. Bakanlığımızın tüm imkanlarını sizler için seferber etmeye hazırız."