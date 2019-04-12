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Bakan Kasapoğlu; “Seni unutmayacağız Sinyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaşamını yitiren Fenerbahçe’nin unutulmaz ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

12 Nisan 2019 Cuma 03:37
Bakan Kasapoğlu; “Seni unutmayacağız Sinyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaşamını yitiren Fenerbahçe’nin unutulmaz ismi Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşamını yitiren Fenerbahçe’nin adına maşlar yazılan unutulmaz ismi Can Bartu için resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu’nun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle;


“Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Can Bartu’nun aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız Sinyor”


Can Bartu, 1 Ocak 1961’de, Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan ilk Türk futbolcusu ve.İtalyan futbolseverler tarafından, “Sinyor Bartu” şeklinde adlandırılan Türk futbolunun unutulmazları arasında.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 03:37
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