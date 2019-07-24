Bakan Kasapoğlu, şampiyon voleybolcularla buluştu





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yenilgi almadan şampiyon olan milli sporcularla buluştu.

Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nde şampiyon voleybolcularla bir araya gelen Kasapoğlu, ay-yıldızlı ekibi tebrik ederek sporculara hediyelerini takdim etti.

Elde edilen başarılardan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Kasapoğlu, "Hem şampiyonluğunuz hem de namağlup şampiyonluğunuz çok farklı sevinçler yaşattı. Spora yaptığımız yatırımların bu tür başarılarla taçlanması bizi mutlu ediyor. Geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor. Bu tür başarıların alt yaş gruplarından üst yaş gruplarına taşınmasını arzuluyoruz. Kazanılan başarılardan ötürü teknik heyete, sporculara, federasyon başkanımıza ve ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, kulüpler bazında da başarıların üst seviyelere çıkarılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Alt yaş gruplarında başarılı olanlar üst yaş gruplarında da başarı elde ediyor. Bu tür takımlar oldukları branşlarda dünyayı domine ediyor. Bizim de federasyonlar olarak bunu gerçekleştirmemiz gerekir. Ben buna inanıyorum. Yarınların başarı adına sizler rol model, ışık oluyorsunuz. Bu yolda uzun süre yürüyeceksiniz. Sizlere inanıyoruz."





- "Sporcularımızla tesislerimizde bir araya gelmeye devam edeceğiz"





Spora yatırım yapmaya devam edeceklerine dikkati çeken Kasapoğlu, "Her branşta devasa tesislerimiz var. Sporun tabana yayılması bizler için önemli. Gününü sporla planlayan bir toplum oluşturmamamız lazım. Bu istikamette çok güzel projelerimiz var. Yüzme bilmeyen kalmasın diye 1 milyon kişiye öğretmek üzere proje başlattık. Sporu tabana yayacağız. Sizler de toplumu bu noktada çok daha motive edeceksiniz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin genç nüfusuyla Avrupa ve dünyada önde gelen ülkeler arasında olduğuna değinen Kasapoğlu, "20 milyon gençle en yüksek genç nüfusa sahip Avrupa ülkesiyiz. Dünyada ise önemli bir noktadayız. Bir gencimizi dahi heba etme hakkımız yok. Onları geleceğe hazırlamak adına bakanlık olarak tüm imkanları seferber edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyon voleybolcularla buluşması yeri olarak Ceren Damar Şener Gençlik Merkezi'ni özellikle tercih ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımızla tesislerimizde bir araya gelmeye devam edeceğiz. Sizeleri burada kabul ederek bir anlamda gençlerimizin var olacağını ve cerenlerimizin yetiştiğini ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle merhum Ceren kardeşimizi rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Bu geçlik merkezi gibi ülke genelinde 300 tane gençlik merkezi var. Buralarda gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Sportif, sanatsal ve bir takım bilimsel çalışmalar da bulunuyorlar gençlerimiz. " ifadelerini kullandı.





- Akif Üstündağ: "Hiçbir başarımız tesadüf değil"





Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kazandıkları başarılarda bakanlığın büyük payı olduğunu vurgulayarak kendilerine desteklerinden ötürü Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Voleybolun takım sporlarında en başarılı branş olduğuna işaret eden Üstündağ, "Velilerimiz ve kulüplere emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Biz federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bu işte en büyük destekçimiz kulüplerin bizim önümüzü açmasıdır. Türkiye'nin takım sporlarında en başarılı branşı voleybolun daha büyük başarılar elde edeceğini umut ediyorum. Hiçbir başarımız tesadüf değil. Çok çalışarak sonuca ulaşıyoruz. " şeklinde konuştu.

Milli takım kaptanı Pelin Eroktay ise şampiyonluğun tarifsiz bir duygu olduğu anlatarak, "Namağlup şampiyon olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Bize verilen imkanlar sayesinde çok büyük başarılar elde ettik. Birbirimize inanıp güvenip en sonunda başardık. Ev sahibini İtalya'yı iki kez yenmek çok anlamlıydı. Büyük bir motivasyondu bizim için." yorumunu yaptı.