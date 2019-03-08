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Bakan Kasapoğlu sahaya indi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etimesgut'ta esnafı ziyaret ettikten sonra Kamu Futbol Turnuvası'nın açılışını yaptı- Bakan Kasapoğlu:"Amacımız çalışma hayatında sporu daha da yaygınlaştırmak"

08 Mart 2019 Cuma 16:30
Bakan Kasapoğlu sahaya indi

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etimesgut'ta esnafı ziyaret etti.

Hasan Kartal Orta Camisi'nde cuma namazı kılan Bakan Kasapoğlu, çıkışta vatandaşlara lokma dağıttı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, cadde üzerindeki dükkanlara girerek, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları İhsan Selim Baydaş ve Halis Yunus Ersöz de esnaf ziyaretinde Bakan Kasapoğlu'na eşlik etti.

Etimesgut Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, başkan Enver Demirel ile ilçedeki spor tesisleri ve neler yapabilecekleri konusunda sohbet etti.


- Kamu Futbol Turnuvası'nın açılışını yaptı


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esnaf ziyaretinin ardından 2019 Kamu Futbol Turnuvası açılış törenine katıldı.

19 Mayıs Stadı dış sahalarda gerçekleşen açılış töreninde konuşan Kasapoğlu, bu tür turnuvalarla kamuda dostluğun pekiştiğini belirterek, "Amacımız çalışma hayatında sporu daha da yaygınlaştırmak." dedi.

Her yıl düzenlenen turnuvanın bugün tekrar başladığını belirten Kasapoğlu, "Ankaramıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sporcularımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını temin ediyorum. Centilmence müsabakalar diliyorum. Sadece futbol değil, birçok alanda bu etkinlikleri artıracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasının ardından Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile orta sahaya gelerek turnuvanın başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

Bir süre aralarında paslaşan Bakan Kasapoğlu ile Bünyamin Bozgeyik, daha sonra dış sahalardan ayrıldı.








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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:30
  1. bünyamin bozgeyik
  2. esnaf ziyareti
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Kamu Futbol Turnuvası
  5. Spor Toto Teşkilat Başkanı

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