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Bakan Kasapoğlu, Roman vatandaşlarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile Roman mahallesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:31
Bakan Kasapoğlu, Roman vatandaşlarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile Roman mahallesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir’de bulunanGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Tepecik’te romanların yaşadığı mahalleye gitti. Bakan Kasapoğlu’na AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Cemal Bekle de eşlik etti.



Roman vatandaşların davul ve zurnalarla karşıladığı Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, vatandaşların sorunlarını dinledi, kendileriyle fotoğraf çekilmek isteyenlerle de fotoğraf çekildi. Kimi zaman eline telefon alarak özçekim yapan Bakan Kasaoğlu ve Zeybekci, mahalledeki esnafı da ziyaret etti.



Roman vatandaşlardan Nihat Zeybekci’ye destek olmalarını isteyen Bakan Mehmet Kasapoğlu, “Ankara’da İstanbul’da ne yapıldıysa aynı şansa Nihat Zeybekci ile sahip olacaklar. Makus talihine son verin, İzmir’i sefaletten kurtarın. İnşallah AK Parti bayrağını İzmir BüyükşehirBelediyesinediktiğimiz zaman İzmir’in kurtulma zamanıdır. İzmir’in sporla buluşmasıdır. Gençlerin imkanla buluşmasıdır. Sayın Bakanımız Nihat Zeybekci’nin İzmir ile ilgili çok güzel projeleri var. Spor salonlarından futbol salonlarına gençlik merkezlerine kadar her kesimi ilgilendiren çok güzel projeler var.Futbol sahalarını baştan sona yenileyeceğiz. Sizler burada yetenekli kardeşlerimiz yarının sporcuları yetişecek. Vaktinizi burada geçireceksiniz. Bunun yanı sıra güzel bir yer tespit ederek, gençlik merkeziaçacağız. Bunun sözünü veriyorum” dedi.



“İzmir’de efelenmeye değil efe gibi dimdik durmaya geliyoruz”


İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise gönüller yapmaya, hizmet etmeye geldiklerini ifade ederek, “Bazı yerlerde kardeşlerimiz yolda giderken sesleniyor; ‘Kurtar İzmir’i.’ Ben diyorum ki; ‘Hayır İzmir’i siz kurtaracaksınız.’ Biz hizmetkar olacağız. Tepecik’i siz kurtaracaksınız biz hizmetkar olacağız. Biz milletimize hizmetkar olmaya geldik. Biz öyle pansuman tedavisiyle değil tamamıyla, bir kere yaptık mı bir daha belki 50-100 sene dokunulmamak üzere sorunların, problemlerin üzerine gideriz. Biz 31 Mart akşamı bu şehirde Konak Meydanı’nda zeybek oynanacak diyoruz .İzmir’de efelenmeye değil efe gibi dimdik durmaya geliyoruz. İzmir’inize sahip çıkın, memleketinize sahip çıkın. Oyunuzu başkalarına değil kendinize verin. Oyunuzu İzmir’e verin, Tepecik’e verin. Başkalarının ideolojik perdelerine, beceriksizliklerine değil. 1 Nisan günü Türkiye’ye güneş İzmir’den doğacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:31
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