Bakan Kasapoğlu, Riva'da iki okulun açılışını yaptı





İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Riva'da yapımı tamamlanan Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu ve Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nun açılışını yaptı.

Açılışa, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Teşkilatı Başkan Yardımcısı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Eski TFF başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekilleri Nihat Özdemir, Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Başkanı Saadet Gülbaran ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Kasapoğlu, pırıl pırıl iki eğitim yuvasının açılışında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu eğitim yuvasını bugün açmak nasipmiş, eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ülkemiz Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi. Bu bağlamda gerekli adımları atmak için tüm kurumlarla iş birliğini çok önemsiyoruz. Katkılarımız durmaksızın devam edecek. Bu anlamlı açılışta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Bey'in de bulunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Seçim münasebetiyle pek çok ile gitme şansım oldu. Ülkemizin her yerinde Cumhurbaşkanımız ile birlikte gerçekleştirdikleri eserlerde imzalarına şahit oldum. Sizlerin imzasını gördükçe ümitlerim daha çok pekişti. İstanbul'un yarınları adına çok daha güzel günlerin müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Başkanımız iki yaka bir sevda diyor, tabii ki muhabbetin iki başlı olduğu da apaçık ortada. Başkanımızın İstanbul sevdasına da halkımız da kendisini severek karşılık veriyor. Sayın değerli başkanımızın engin tecrübesi ve deneyimiyle çok daha güzel günlere yürüyeceğimize inanıyorum. Bu güzel tesisin bugünlere gelmesinde emeği bulunan herkese, TOGEM-DER'e, TFF'ye, Spor Toto Teşkilatına ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da 2003'ten bu yana eğitimde yapılan yatırımlara dikkat çekerek, "İstanbul'umuzda 2003 yılından bu yana 17 yılda 122 bin dersliğe ulaşmışız. 2003 yılındaki 41 bin dersliğe, 17 yılda 81 bin derslik ilave edilmiş. Açacağımız bu iki okulda olduğu gibi hepsinde çok sayıda hayırseverin katkısı var. 580 okul, 12 bin 682 dersliği sağ elin verdiğini sol elin haberi olmayacak tarzda, içimizden çıkan hayırsever iş adamları yapmış. Allah hepsinden razı olsun. Futbolun beyni de Riva'da yönetiliyor. Başta TOGEM-DER olmak üzere Spor Toto Teşkilatımızı, TFF eski ve yeni başkanını, bu hayra inanıp bu güzel mekana bizleri kavuşturanları tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli de "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yaptığımız çok değerli iki okulun resmi açılışını yapmak için burada bulunuyoruz." sözlerinin ardından konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TOGEM-DER ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ortaklaşa çıktığımız bu yolda iki okulun hizmete girmesinin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. 17 dersliği bulunan bu iki okulumuzda 20 öğretmenimiz toplam 231 öğrenciye eğitim ve öğretim vermektedir. 2005 yılından itibaren çok önemli işlere imza atan TOGEM-DER'in sayın başkanı Saadet Gülbaran ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Çok önemli işler başarıyorsunuz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın o gün başkanı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu bugün Gençlik ve Spor Bakanımız oldu. O gün verilen destek sırasında o günün bakanı Akif Çağatay Kılıç da aramızda. Ona da teşekkür ediyorum. En önemli teşekkürü dostum, dava arkadaşım Yıldırım Demirören başkanımıza sunmak istiyorum. TOGEM-DER'in talebi geldiği anda çok büyük istekle başkanımız bu konuya eğildi. Başkanımıza bu emekleri ve Türk futbol tarihine verdiği hizmetleri için teşekkür ediyorum."



Eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören de açılışta yaptığı konuşmada, "TFF, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Ben ve arkadaşlarım TOGEM-DER ile birlikte yola çıktık. Bugün 5. okulumuzun açılışını yapıyoruz. Burada okuyacak öğrenci arkadaşlarımın Atatürkçü, genç vizyonlu olarak yetişmesini temenni ediyorum. Hüsnü Başkanım başta olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu yolda benimle birlikte yürüdüler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, iki okulun yapımında emeği geçenlere plaketleri verildi. Kesilen kurdele ile de iki okul resmen hizmete geçti.



