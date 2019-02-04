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Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi kabul etti

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:43
Bakan Kasapoğlu, Riccardo Fraccari'yi kabul etti


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu ve Fraccari, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretinden dolayı Fraccari'ye teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, beyzbol ve softbol alanındaki karşılıklı iş birliğine hazır olduklarını belirterek, koordineli bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 13:43
  1. Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyon Başkanı Riccardo Fraccari
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. iş birliği
  4. kabul

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