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Bakan Kasapoğlu, Norveçli Bakan Helleland'la bir araya geldi

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Hükümetimiz ve meclisimiz, dopingle mücadele bağlamında güçlü bir destekle kararlılığını göstermektedir"

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:47
Bakan Kasapoğlu, Norveçli Bakan Helleland'la bir araya geldi


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Norveç Çocuk ve Eşitlik Bakanı, WADA (Dünya Dopingle Mücadele Ajansı) Başkan Yardımcısı Linda Hofstad Helleland ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasında gerçekleşen ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Sekreteri Rüştü Güner'in de hazır bulunduğu kabulde yaptığı konuşmada, Helleland'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dopingle topyekun mücadele ettiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Hükümetimiz ve meclisimiz, dopingle mücadele bağlamında güçlü bir destekle kararlılığını göstermektedir. Bakanlık olarak da bu bağlamda akademisyenlerin ve uzmanların desteğiyle bir komite kurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Helleland'a Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerle ilgili yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında da bilgiler veren Kasapoğlu, Türkiye'nin spor alanında Norveç ile iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Bakan Helleland ise Türkiye'nin WADA'ya büyük destek verdiğini belirterek Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye'nin özellikle son 5 yılda dopingle mücadelede büyük atılımlar yaptığına dikkati çeken Helleland, "Türkiye, dopingle mücadelede ön cephelerde bulunarak çok önemli gelişmeler kaydetti. Bunun büyük bir takdirle karşılandığını söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:47
  1. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Linda Hofstad Helleland
  4. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  5. Norveç Çocuk ve Eşitlik Bakanı
  6. WADA

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