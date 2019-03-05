Bakan Kasapoğlu, nikah şahidi oldu





ADIYAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden kendisini nikahlarına davet eden çiftin şahitliğini yaptı.

Adıyaman Üniversitesi içerisinde kent kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla inşa edilen Minyaman Çarşısı'nı ziyaret eden Kasapoğlu, buradaki bakır, seramik, oyuncak atölyelerini gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Gençlere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" adlı kitabını hediye eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra Adıyaman yaşantısının sergilendiğiYaşayan Kültürel Hazine Müzesi'ni gezdi.



Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden kendisini nikahlarına davet eden Abdulvahap Özer ile Ebru Tan çiftinin Adıyaman Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen nikahına katılarak şahitlik yaptı.

Nikah cüzdanını geline teslim eden Kasapoğlu, genç çifte mutluluklar diledi.

Damat Abdulvahap Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasapoğlu'na "tweet" atarak nikahına davet ettiğini belirterek, "Bakan Bey'in geleceğini umut ediyordum. Çok mutluyum." dedi.

Gelin Özer de Kasapoğlu'nun nikahlarına katılarak, şahitlik yapmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kasapoğlu'nun yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç da çiftin nikah şahidi oldu.

