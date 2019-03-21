0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu, milli takımdan umutlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(A Milli Futbol Takımı) Hocamızla birlikte oluşan ciddi bir sinerji var. İnşallah takımımızın önümüzdeki maçları güzel şekilde, galip gelerek atlatacağına inanıyorum" dedi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:07
Bakan Kasapoğlu, milli takımdan umutlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde iyi bir sinerji yakaladığını ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki mücadelesini değerlendiren Kasapoğlu, "Şenol Güneş hocamız başladı. 1 Haziran itibarıyla tam olarak başlayacak. Şu an ilgili maçlarda görevli. Kampta ciddi bir heyecan var, dinamizm var. Bunu gözlemledik. Hocamızla birlikte oluşan ciddi bir sinerji var. İnşallah takımımızın önümüzdeki maçları güzel şekilde, galip gelerek atlatacağına inanıyorum." dedi.

Futbolcuların dinamizme sahip olmasının ve Şenol Güneş'in hem geçmişteki milli takım başarıları hem de Beşiktaş'ta elde ettiklerinin önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Milli takım adına, yarınlar adına çok ümitli olduğumu ifade etmek istiyorum. Dün gördüğümüz tablo da zaten bunu pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Milli takımda gençleştirme çalışmalarının da olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Önceki dönemlere göre genç bir milli takımımız var. Bu da bir heyecan ve dinamizm katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası'na gideceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bu her alanda geçerli, sporda da geçerli. Sporun her branşında bu avantajımız var. Ben Türk futbolunun daha ciddi bir şekilde, daha motive olarak, daha pozitif yönde geliştiğine, dönüştüğüne inanıyorum." şeklinde konuştu.

 

- TFF'deki yönetim değişikliği

 

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığından istifasına değinen Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Yıldırım Bey hakikaten başarılı, özverili bir yönetim dönemi geçirdikten sonra, işlerinin yoğunluğu nedeniyle geçtiğimiz günlerde görevi bıraktı. Kendisine özverili çalışmaları ve katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Kendi takdiridir, saygı duyuyoruz. Hüsnü Güreli Bey genel kurula kadar devam edecek. Kendisi de zaten federasyonun içinden geldi. Tecrübeli, iyi birikimi olan, yönetici bir isim. Federasyonumuzun zaten oluşmuş bir kurumsal yapısı var."

Federasyonun Riva'daki tesislerini de dün ziyaret ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Gerçekten muhteşem bir tesis. Takımlarımız hem orada kamp yapıyorlar hem de federasyonumuzun idari yönden işlemleri orada gerçekleşiyor. Orayı da görünce ayrı gururlandım. Çünkü bakanlığımızın Spor Toto Teşkilatı ile ciddi katkıları var. O anlamda da oradaki devasa tesislerle birlikte, takımımızın yeni heyecanı, yeni ekibimizle, gençlerimizle beraber, inşallah milli takım adına çok daha güzel yarınları ümit ediyorum." diye konuştu.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:07
  1. Basketbol
  2. Futbol
  3. Mehmet Muharrem Kasapoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Bakıcı’dan sporculara moral ziyareti
    1. Başkan Bakıcı’dan sporculara moral..
    2. "Mısır'da anayasa değişikliğine karşı..
    3. GAÜN’de İstiklal Marşını anlamak..
    4. Vurulduk ey ümmetim uyan artık
    5. Ekinoks neye denir? Ekinoks nasıl..
    6. Ordu’da fındık üreticilerine 10 yılda..
    7. Torbalı’ya 100 yeni fabrika kuruluyor
    8. AFAD Afrin'e gıda desteğini sürdürüyor
    9. Sinop’ta Orman Haftası
    10. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    11. ALBET’in çocuk oyuncuları sahne alıyor
    12. Anadolu Müslüman Türk yurdudur
    13. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    14. GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı
    15. Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu..
    16. KYK’lı gençler kortlarla buluşuyor
    17. Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"ndan..
    18. Mezitli Belediyesi çalışanlarından kök..
    19. TİKA'dan Mozambikli çiftçilere destek
    20. Down sendromlu çocuklar doyasıya..
    21. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    22. Niksar’da yaşlılar unutulmadı
    23. Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti
    24. Burhaniye’de Melih Pabuççuoğlu Bulvarı..
    25. Adalet Ormanı’nda meyve fidanları..
    26. Malatya tekvando takımı 1. Oldu
    27. Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi..
    28. Gümüşhane’de Dünya Down Sendromu Günü..
    29. Down sendromlu çocuklar unutulmadı
    30. Türk çorapçısının yeni hedefi ABD,..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!