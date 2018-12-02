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Bakan Kasapoğlu milli otomobil sporcularını kutladı

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"FIA GT Uluslar Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımız Ayhancan Güven ve Salih Yoluç'u gönülden kutluyorum"

02 Aralık 2018 Pazar 13:06
Bakan Kasapoğlu milli otomobil sporcularını kutladı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIA GT Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan milli otomobil sporcuları Ayhancan Güven ve Salih Yoluç'u tebrik etti.

Sporcuların önemli bir organizasyonda elde ettikleri başarıyla ülke sporuna katkı sunduklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen FIA GT Uluslar Kupası'nda tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımız Ayhancan Güven ve Salih Yoluç'u gönülden kutluyorum.

Sizlerin elde etmiş olduğu başarılar, ülke sporunun uluslararası alanda da görününürlüğünü sağlıyor ve göğsümüzü kabartıyor. Bu önemli başarının otomobil sporlarına gönül veren gençlerimiz için de büyük bir motivasyon kaynağı ve gelecek nesiller için kıymetli bir referans olacağına inanıyorum.

Bu vesileyle başta sporcularımız olmak üzere başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, 18 ülkeden sporcuların yer aldığı FIA GT Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:06
  1. Ayhancan Güven
  2. FIA GT Uluslar Kupası
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  4. Salih Yoluç

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