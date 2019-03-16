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Bakan Kasapoğlu, milli haltercileri kutladı

16 Mart 2019 Cumartesi 12:48
Bakan Kasapoğlu, milli haltercileri kutladı


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere 20 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Las Vegas kentinde 8-15 Mart tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 9'u altın, 3'ü gümüş ve 8'i bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Genç kardeşlerimin gelecek organizasyonlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcu kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum." ​

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:48
  1. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. halter
  4. tebrik mesajı

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