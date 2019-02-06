Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçiler olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül ile dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu kabulde, Taha ve Rıza ile 2020 Tokyo Olimpiyatları sürecini değerlendirdi.

Açıklamada Kasapoğlu, sporcuların performanslarını yakından takip ettiğini belirterek, "Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla büyük gurur duyuyoruz. Türk güreşinin gelişimi adına bu tür önemli başarıların artarak devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başarılı güreşçilerin Tokyo'da önemli derecelere imza atacağına yürekten inandığı belirtti.